Miral Samardzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miral Samardzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miral Samardzic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miral Samardzic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miral Samardzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miral Samardzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miral Samardzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miral Samardzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miral Samardzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miral Samardzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miral Samardzic 17 Şubat 1987 tarihinde Jesenice şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Miral Samardžič şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miral Samardzic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini athletes first yapmaktadır. Miral Samardzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Miral Samardzic'nin Ajman Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miral Samardzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miral Samardzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Miral Samardzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miral Samardzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında NK Maribor

1 Ocak 2010 yılında FC Sheriff

8 Temmuz 2014 yılında HNK Rijeka

1 Temmuz 2016 yılında HN Jianye

4 Ocak 2017 yılında Akhisar Belediye

31 Ağustos 2017 yılında Anji Mahaçkale

15 Ağustos 2018 yılında KS Samara

11 Temmuz 2019 yılında NK Olimpija

31 Ocak 2021 yılında Hatta Club

1 Temmuz 2021 yılında Ajman Club

Miral Samardzic kimdir

Miral Samardzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miral Samardzic şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Miral Samardzic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya takımında 3 numaralı formasıyla 19 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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Miral Samardzic nereli

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