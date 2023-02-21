Rashed Muhayer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashed Muhayer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rashed Muhayer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rashed Muhayer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rashed Muhayer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashed Muhayer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rashed Muhayer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashed Muhayer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rashed Muhayer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rashed Muhayer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rashed Muhayer 20 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Rashed Muhayer Saeed Sari Al Ktebi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rashed Muhayer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Rashed Muhayer'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rashed Muhayer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rashed Muhayer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Rashed Muhayer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rashed Muhayer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Wasl

1 Temmuz 2016 yılında Al-Ain FC

1 Eylül 2018 yılında Al-Dhafra FC

30 Haziran 2019 yılında Al-Ain FC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Dhafra FC

31 Ağustos 2020 yılında Al-Wahda FC

30 Haziran 2021 yılında Al-Dhafra FC

Rashed Muhayer kimdir

Rashed Muhayer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rashed Muhayer şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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Rashed Muhayer nereli

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