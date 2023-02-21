Tiago Leonco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Leonco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tiago Leonco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tiago Leonco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tiago Leonco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Leonco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tiago Leonco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Leonco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Leonco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Leonco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Leonco 11 Kasım 1992 tarihinde Novo Hamburgo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Tiago de Leonço şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Leonco Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kiraht Sports yapmaktadır. Tiago Leonco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tiago Leonco'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tiago Leonco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tiagodeleonco/

Tiago Leonco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiago Leonco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Tiago Leonco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Leonco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Santa Clara

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2015 yılında Leixões

16 Ağustos 2015 yılında Farense

1 Şubat 2016 yılında Vendsyssel FF

31 Temmuz 2017 yılında AEL Limassol

11 Ocak 2018 yılında R&F

4 Eylül 2020 yılında BJ Chengfeng

31 Aralık 2020 yılında R&F

8 Mart 2021 yılında GZ City

2 Mart 2022 yılında JEF Utd. Chiba

8 Ocak 2023 yılında Al-Dhafra FC

Tiago Leonco kimdir

Tiago Leonco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Leonco şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Tiago Leonco nereli

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