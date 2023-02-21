Mohamed Al Junaibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Junaibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Al Junaibi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Al Junaibi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Al Junaibi 29 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Ismail Ali Ismail Al Junaibi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Al Junaibi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 12 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Al Junaibi'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Al Junaibi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Al Junaibi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Al Junaibi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Al Junaibi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2020 yılında Al-Dhafra FC

Mohamed Al Junaibi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Al Junaibi şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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