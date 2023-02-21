Lucas Candido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Candido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Candido kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Candido ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Candido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Candido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Candido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Candido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Candido adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Candido Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Candido 25 Aralık 1993 tarihinde Uberlândia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Cândido Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Candido Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Candido, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Candido'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Candido Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Candido isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Candido Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Candido futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2013 yılında Atlético-MG

17 Temmuz 2019 yılında EC Vitória

30 Kasım 2019 yılında Atlético-MG

20 Ağustos 2020 yılında EC Vitória

9 Haziran 2021 yılında Ponte Preta

7 Ocak 2022 yılında Al-Dhafra FC

Lucas Candido kimdir

Lucas Candido Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Candido şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Lucas Candido nereli

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