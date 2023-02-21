İbrahim Abdulla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Abdulla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Abdulla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Abdulla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Abdulla 1 Nisan 1990 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ibrahim Abdulla Mohamed Qambar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Abdulla Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Abdulla'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Abdulla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Abdulla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Abdulla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Abdulla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Al-Shaab

30 Haziran 2014 yılında Al-Shabab

1 Ocak 2016 yılında Al-Shaab

30 Haziran 2016 yılında Al-Shabab

1 Temmuz 2016 yılında Dibba Fujairah

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2022 yılında Al-Dhafra FC

İbrahim Abdulla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Abdulla şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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