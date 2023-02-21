İsmail Al Zaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Al Zaabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Al Zaabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Al Zaabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Al Zaabi 14 Temmuz 2001 tarihinde Abu Dhabi şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ismail Omar Sultan Faraj Al Zaabi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Al Zaabi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İsmail Al Zaabi'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmail Al Zaabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Al Zaabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmail Al Zaabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Al Zaabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wahda FC

21 Ocak 2023 yılında Al-Dhafra FC

30 Haziran 2023 yılında Al-Wahda FC

İsmail Al Zaabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Al Zaabi şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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