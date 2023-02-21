Ahmed Ali Alebri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Ali Alebri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Ali Alebri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Ali Alebri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Ali Alebri 28 Ocak 1990 tarihinde Sharjah şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Ali Salem Khamis Al Abri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Ali Alebri Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Ali Alebri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Ali Alebri'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Ali Alebri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Ali Alebri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Ali Alebri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Ali Alebri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2010 yılında FC Baniyas

1 Temmuz 2015 yılında Al-Dhafra FC

1 Ocak 2019 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wasl

30 Haziran 2020 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Dhafra FC

Ahmed Ali Alebri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Ali Alebri şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Ali Alebri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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