Sultan Al Suwaidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sultan Al Suwaidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sultan Al Suwaidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sultan Al Suwaidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sultan Al Suwaidi 26 Kasım 1993 tarihinde Abu Dhabi şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Sultan Abdulaziz Khalifa Saeed Al Suwaidi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sultan Al Suwaidi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BAANCE SPORTS GROUP yapmaktadır. Sultan Al Suwaidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sultan Al Suwaidi'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sultan Al Suwaidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sultan Al Suwaidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sultan Al Suwaidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sultan Al Suwaidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Jazira

1 Temmuz 2017 yılında Al-Dhafra FC

30 Haziran 2018 yılında Al-Jazira

1 Temmuz 2018 yılında Al-Dhafra FC

1 Şubat 2021 yılında Ittihad Kalba

1 Temmuz 2021 yılında Emirates Club

30 Haziran 2022 yılında Ittihad Kalba

30 Eylül 2022 yılında Al-Dhafra FC

Sultan Al Suwaidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sultan Al Suwaidi şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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