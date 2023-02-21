Mansor Al Harbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mansor Al Harbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mansor Al Harbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mansor Al Harbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mansor Al Harbi 14 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mansor Al Harbi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Mansor Al Harbi'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mansor Al Harbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mansor Al Harbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mansor Al Harbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mansor Al Harbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Al-Wahda FC

Mansor Al Harbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mansor Al Harbi şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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