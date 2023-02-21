Eden Nrick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eden Nrick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eden Nrick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eden Nrick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eden Nrick 21 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Eden Nrick Bly şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eden Nrick Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TSA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına - tarihinde katılmıştır. Eden Nrick'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eden Nrick Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eden Nrick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eden Nrick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eden Nrick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eden Nrick şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

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