Ali Abdulaziz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Abdulaziz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Abdulaziz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Abdulaziz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Abdulaziz 16 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ali Abdulaziz Abbas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Abdulaziz Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına - tarihinde katılmıştır. Ali Abdulaziz'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Abdulaziz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Abdulaziz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Abdulaziz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Abdulaziz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Abdulaziz şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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