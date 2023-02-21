Bilal Al Bilal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Al Bilal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Al Bilal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Al Bilal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Al Bilal 5 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Al Bilal Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nasr SC (UAE) futbol takımında oynamaktadır. Al-Nasr SC (UAE) takımına - tarihinde katılmıştır. Bilal Al Bilal'nin Al-Nasr SC (UAE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bilal Al Bilal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal Al Bilal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bilal Al Bilal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Al Bilal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Al Bilal şuan Al-Nasr SC (UAE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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