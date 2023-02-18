Karim El Bounagate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim El Bounagate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim El Bounagate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim El Bounagate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim El Bounagate 12 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim El Bounagate Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Karim El Bounagate, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Karim El Bounagate'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Karim El Bounagate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim El Bounagate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karim El Bounagate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim El Bounagate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2020 yılında OC Safi

9 Şubat 2022 yılında Al-Akhdar SC

1 Ağu 2022 yılında OC Safi

31 Ocak 2023 yılında O. Khouribga

Karim El Bounagate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim El Bounagate şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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