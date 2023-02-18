Saad Al Mir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Al Mir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saad Al Mir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saad Al Mir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saad Al Mir 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saad Al Mir Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saad Al Mir, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına - tarihinde katılmıştır. Saad Al Mir'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saad Al Mir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saad Al Mir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Saad Al Mir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saad Al Mir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saad Al Mir şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.