Bilal Soufi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Soufi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Soufi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Soufi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Soufi 22 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Soufi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bilal Soufi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bilal Soufi'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bilal Soufi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal Soufi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bilal Soufi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Soufi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2021 yılında USM Oujda

1 Ocak 2023 yılında O. Khouribga

Bilal Soufi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Soufi şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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