Hamza El Fatouaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza El Fatouaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza El Fatouaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza El Fatouaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza El Fatouaki 27 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza El Fatouaki Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza El Fatouaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 24 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Hamza El Fatouaki'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamza El Fatouaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza El Fatouaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza El Fatouaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza El Fatouaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2021 yılında O. Khouribga

Hamza El Fatouaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza El Fatouaki şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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