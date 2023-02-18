Mohamed Rahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Rahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Rahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Rahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Rahim 1 Şubat 1995 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da محمد رحيم şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Rahim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Rahim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed Rahim'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Rahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Rahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Rahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Rahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Aralık 2019 yılında SCC Mohammedia

31 Aralık 2019 yılında Wydad AC

12 Ekim 2020 yılında SCC Mohammedia

30 Kasım 2020 yılında Wydad AC

30 Ocak 2023 yılında O. Khouribga

Mohamed Rahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Rahim şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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