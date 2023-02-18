Hamza Asrir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Asrir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hamza Asrir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hamza Asrir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hamza Asrir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Asrir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Asrir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Asrir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Asrir 12 Mayıs 1993 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da حمزة أسرير şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Asrir Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Asrir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hamza Asrir'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamza Asrirboyu ve yaşı kaç

Hamza Asrir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Asrir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Hamza Asrir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Asrir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Khémisset

1 Ocak 2015 yılında Mouloudia

1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor

1 Ağu 2019 yılında Wydad AC

30 Ocak 2023 yılında O. Khouribga

Hamza Asrir kimdir

Hamza Asrir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Asrir şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

WAC Casablanca

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Hamza Asrir nereli

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