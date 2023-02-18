Youssef Oggadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Oggadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Oggadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Oggadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Oggadi 28 Aralık 1988 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Oggadi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SL Management Group yapmaktadır. Youssef Oggadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Youssef Oggadi'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Youssef Oggadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Oggadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssef Oggadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Oggadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2010 yılında Kawkab Marrak.

1 Temmuz 2011 yılında O. Khouribga

2 Ağu 2019 yılında Berrechid

29 Ocak 2021 yılında O. Khouribga

Youssef Oggadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Oggadi şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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