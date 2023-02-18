Soufiane Karkache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soufiane Karkache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soufiane Karkache adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soufiane Karkache Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soufiane Karkache 2 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fas,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da سفيان كركاش şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soufiane Karkache Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Soufiane Karkache, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Soufiane Karkache'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Soufiane Karkache Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soufiane Karkache isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soufiane Karkache Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soufiane Karkache futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Brügge U21

18 Eylül 2018 yılında Mouloudia

19 Ağu 2019 yılında RS Berkane

1 Ocak 2020 yılında Wydad AC

31 Ocak 2022 yılında Mouloudia

11 Ağu 2022 yılında O. Khouribga

Soufiane Karkache Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soufiane Karkache şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Soufiane Karkache Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Efj Molenbeek,Union St-Gilloise,RSC Anderlecht, Club Brügge KV

Belçika U19 takımında 16 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 2 numaralı formasıyla 14 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 17 numaralı formasıyla 24 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 15 numaralı formasıyla 28 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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