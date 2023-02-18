Mohamed Aymen Sadil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Aymen Sadil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Aymen Sadil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Aymen Sadil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Aymen Sadil 10 Haziran 1994 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da محمد أيمن سديل şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Aymen Sadil Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Mohamed Aymen Sadil, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Aymen Sadil'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Aymen Sadil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Aymen Sadil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Aymen Sadil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Aymen Sadil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağu 2017 yılında Berrechid

30 Haziran 2018 yılında Raja Casablanca

1 Temmuz 2018 yılında Berrechid

30 Haziran 2019 yılında Raja Casablanca

1 Temmuz 2019 yılında Ittihad Tanger

15 Ağu 2022 yılında O. Khouribga

Mohamed Aymen Sadil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Aymen Sadil şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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