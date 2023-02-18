Adnan Mourchidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnan Mourchidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adnan Mourchidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adnan Mourchidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adnan Mourchidi 20 Ekim 1991 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adnan Mourchidi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adnan Mourchidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 21 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Adnan Mourchidi'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adnan Mourchidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adnan Mourchidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adnan Mourchidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adnan Mourchidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Stade Marocain

1 Temmuz 2017 yılında Beni Mellal

1 Ağu 2018 yılında Nahdat Zemamra

1 Ağu 2019 yılında Benguérir

1 Ocak 2020 yılında Beni Mellal

21 Ocak 2021 yılında O. Khouribga

Adnan Mourchidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adnan Mourchidi şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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