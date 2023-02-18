Mohamed Ferni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Ferni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Ferni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Ferni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Ferni {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Ferni Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Ferni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 1 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Mohamed Ferni'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Ferni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Ferni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Ferni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Ferni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında O. Khouribga

Mohamed Ferni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Ferni şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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