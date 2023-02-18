Amine Louani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Louani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amine Louani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amine Louani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amine Louani 10 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amine Louani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B&R SPORTS yapmaktadır. Amine Louani, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Amine Louani'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amine Louani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amine Louani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amine Louani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amine Louani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2011 yılında FUS U19

1 Ağu 2013 yılında FUS Reserve

1 Ağu 2014 yılında FUS Rabat

1 Eylül 2022 yılında O. Khouribga

Amine Louani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amine Louani şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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