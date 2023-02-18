İsmail El Harrach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail El Harrach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail El Harrach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail El Harrach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail El Harrach 27 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail El Harrach Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmail El Harrach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına - tarihinde katılmıştır. İsmail El Harrach'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsmail El Harrach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail El Harrach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmail El Harrach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail El Harrach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail El Harrach şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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