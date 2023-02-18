Zakaria Al Ayoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Al Ayoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Al Ayoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Al Ayoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Al Ayoud 5 Ağu 1995 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Al Ayoud Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zakaria Al Ayoud, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Zakaria Al Ayoud'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zakaria Al Ayoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Al Ayoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Al Ayoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Al Ayoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2018 yılında Moghreb Tétouan

30 Haziran 2018 yılında Difaâ El Jadida

18 Temmuz 2018 yılında MAT Reserve

29 Kasım 2020 yılında Hassania

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2022 yılında O. Khouribga

Zakaria Al Ayoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Al Ayoud şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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