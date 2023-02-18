Mohamed Hamza Hajjar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Hamza Hajjar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Hamza Hajjar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Hamza Hajjar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Hamza Hajjar 6 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Hamza Hajjar Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Feature yapmaktadır. Mohamed Hamza Hajjar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 24 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Hamza Hajjar'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Hamza Hajjar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Hamza Hajjar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Hamza Hajjar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Hamza Hajjar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Beni Mellal

24 Ağu 2021 yılında O. Khouribga

Mohamed Hamza Hajjar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Hamza Hajjar şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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