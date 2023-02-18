Nilmar Ble kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nilmar Ble Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nilmar Ble kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nilmar Ble ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nilmar Ble kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nilmar Ble Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nilmar Ble adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nilmar Ble Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nilmar Ble 26 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Nilmar Treika Mondésir Blé şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nilmar Ble Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM-IG yapmaktadır. Nilmar Ble, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nilmar Ble'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nilmar Bleboyu ve yaşı kaç

Nilmar Ble Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nilmar Ble isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Nilmar Ble Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nilmar Ble futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Séwé Sports

11 Temmuz 2017 yılında CA Khénifra

22 Temmuz 2018 yılında Rapide Oued Zem

3 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2022 yılında Saham Club

17 Ağu 2022 yılında O. Khouribga

Nilmar Ble kimdir

Nilmar Ble Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nilmar Ble şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Nilmar Ble nereli

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