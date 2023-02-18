Ayoub Talib Rabbih kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Talib Rabbih Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Talib Rabbih adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Talib Rabbih Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Talib Rabbih 6 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Talib Rabbih Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub Talib Rabbih, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ayoub Talib Rabbih'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ayoub Talib Rabbih Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Talib Rabbih isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Talib Rabbih Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Talib Rabbih futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2018 yılında Bilinmiyor

24 Ocak 2020 yılında Nahdat Zemamra

27 Ocak 2021 yılında Rapide Oued Zem

1 Ağu 2021 yılında Kawkab Marrak.

31 Ocak 2022 yılında O. Khouribga

Ayoub Talib Rabbih Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Talib Rabbih şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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