Mohamed Walid Bencherifa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Walid Bencherifa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Walid Bencherifa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Walid Bencherifa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Walid Bencherifa 6 Kasım 1988 tarihinde Algier şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Walid Bencherifa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.A.Quality Players yapmaktadır. Mohamed Walid Bencherifa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 9 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Walid Bencherifa'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Walid Bencherifa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Walid Bencherifa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Walid Bencherifa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Walid Bencherifa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2010 yılında RC Kouba

1 Temmuz 2012 yılında JS Kabylie

1 Temmuz 2014 yılında CS Constantine

1 Temmuz 2019 yılında JS Kabylie

9 Eylül 2021 yılında O. Khouribga

Mohamed Walid Bencherifa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Walid Bencherifa şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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