Yassine Morsil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Morsil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine Morsil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassine Morsil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassine Morsil 26 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassine Morsil Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Yassine Morsil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına - tarihinde katılmıştır. Yassine Morsil'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yassine Morsil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassine Morsil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yassine Morsil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassine Morsil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassine Morsil şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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