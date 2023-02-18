Ahmed Kabiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Kabiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Kabiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Kabiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Kabiri 1 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Kabiri Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Kabiri, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed Kabiri'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Kabiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Kabiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ahmed Kabiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Kabiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Kabiri şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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