Mohamed Kassou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Kassou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Kassou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Kassou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Kassou 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Kassou Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Kassou, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Kassou'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Kassou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Kassou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Kassou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Kassou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Kassou şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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