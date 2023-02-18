Youssef Chaina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Chaina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Chaina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Chaina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Chaina 12 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da يوسف شينا şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Chaina Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Youssef Chaina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Youssef Chaina'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Youssef Chaina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Chaina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssef Chaina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Chaina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Berrechid

25 Aralık 2019 yılında Wydad AC

26 Kasım 2020 yılında Berrechid

26 Ağu 2022 yılında O. Khouribga

Youssef Chaina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Chaina şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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