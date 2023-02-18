Richmond Antwi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richmond Antwi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Richmond Antwi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Richmond Antwi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Richmond Antwi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richmond Antwi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richmond Antwi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richmond Antwi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richmond Antwi 7 Ağu 2000 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richmond Antwi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tavares Agency LLC yapmaktadır. Richmond Antwi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Richmond Antwi'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Richmond Antwi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Antwi68425786

http://www.instagram.com/antwirichmond33/

Richmond Antwiboyu ve yaşı kaç

Richmond Antwi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richmond Antwi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Richmond Antwi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richmond Antwi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ekim 2018 yılında Khartoum Club

8 Ocak 2020 yılında Al-Merrikh SC

11 Şubat 2021 yılında Legon Cities FC

1 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Phoenix Rising

31 Ocak 2023 yılında O. Khouribga

Richmond Antwi kimdir

Richmond Antwi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richmond Antwi şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Richmond Antwi nereli

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