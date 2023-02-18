Abdelilah Amimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelilah Amimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelilah Amimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelilah Amimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelilah Amimi 19 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelilah Amimi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Abdelilah Amimi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelilah Amimi'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdelilah Amimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelilah Amimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelilah Amimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelilah Amimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ittihad Tanger

4 Ağu 2013 yılında Beni Mellal

25 Haziran 2014 yılında Kawkab Marrak.

1 Temmuz 2019 yılında FAR Rabat

25 Ağu 2022 yılında O. Khouribga

Abdelilah Amimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelilah Amimi şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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