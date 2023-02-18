Kwame Opoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwame Opoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwame Opoku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwame Opoku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwame Opoku 8 Mayıs 1999 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwame Opoku Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alpha sports Management Ltd. yapmaktadır. Kwame Opoku, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kwame Opoku'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kwame Opoku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwame Opoku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kwame Opoku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwame Opoku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Asante Kotoko

10 Nisan 2021 yılında USM Alger

11 Ağu 2022 yılında Najran SC

30 Ocak 2023 yılında USM Alger

31 Ocak 2023 yılında O. Khouribga

Kwame Opoku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwame Opoku şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kwame Opoku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana takımında 26 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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