Ayoub Gaadaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Gaadaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Gaadaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Gaadaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Gaadaoui 6 Kasım 1991 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Gaadaoui Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub Gaadaoui, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ayoub Gaadaoui'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ayoub Gaadaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Gaadaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Gaadaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Gaadaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2015 yılında Kénitra

1 Temmuz 2017 yılında CA Khénifra

1 Temmuz 2018 yılında Ittihad Tanger

2 Ocak 2020 yılında OC Safi

13 Ağu 2021 yılında Difaâ El Jadida

23 Ağu 2022 yılında O. Khouribga

Ayoub Gaadaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Gaadaoui şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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