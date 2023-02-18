Oussama Haffari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Haffari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oussama Haffari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oussama Haffari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oussama Haffari 4 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oussama Haffari Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oussama Haffari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 17 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Oussama Haffari'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oussama Haffari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oussama Haffari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oussama Haffari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oussama Haffari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Raja Cas. U23

1 Temmuz 2019 yılında Berrechid

17 Ağu 2021 yılında O. Khouribga

Oussama Haffari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oussama Haffari şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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