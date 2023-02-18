Zouheir El Hachemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zouheir El Hachemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zouheir El Hachemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zouheir El Hachemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zouheir El Hachemi 14 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zouheir El Hachemi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Feature yapmaktadır. Zouheir El Hachemi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına - tarihinde katılmıştır. Zouheir El Hachemi'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zouheir El Hachemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zouheir El Hachemi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zouheir El Hachemi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zouheir El Hachemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zouheir El Hachemi şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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