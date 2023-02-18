Abderrahmane Kernane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abderrahmane Kernane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abderrahmane Kernane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abderrahmane Kernane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abderrahmane Kernane 24 Şubat 2000 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abderrahmane Kernane Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Abderrahmane Kernane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 1 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Abderrahmane Kernane'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abderrahmane Kernane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abderrahmane Kernane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abderrahmane Kernane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abderrahmane Kernane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında O. Khouribga

Abderrahmane Kernane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abderrahmane Kernane şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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