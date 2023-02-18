Youssef Abouzid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Abouzid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Abouzid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Abouzid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Abouzid 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Abouzid Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Youssef Abouzid, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına - tarihinde katılmıştır. Youssef Abouzid'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Youssef Abouzid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Abouzid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssef Abouzid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Abouzid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Abouzid şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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