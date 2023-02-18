Cheick Gnoumou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheick Gnoumou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheick Gnoumou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cheick Gnoumou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cheick Gnoumou 23 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Burkina Faso uyrukludur.Gerçek adı da Cheick Amal Gnoumou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cheick Gnoumou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cheick Gnoumou, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Cheick Gnoumou'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cheick Gnoumou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cheick Gnoumou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Cheick Gnoumou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cheick Gnoumou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Bilinmiyor

30 Haziran 2021 yılında Salitas

9 Eylül 2022 yılında O. Khouribga

Cheick Gnoumou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cheick Gnoumou şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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