İlyas El Khabchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyas El Khabchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlyas El Khabchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlyas El Khabchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlyas El Khabchi 27 Mayıs 1998 tarihinde Villeurbanne şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Fransa,Fas uyrukludur.Gerçek adı da إلياس الخبشي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlyas El Khabchi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK SPORT CONSEIL yapmaktadır. İlyas El Khabchi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İlyas El Khabchi'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İlyas El Khabchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlyas El Khabchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İlyas El Khabchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlyas El Khabchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Jura Dolois

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2020 yılında Nottingham U21

1 Temmuz 2020 yılında El Gaish U23

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

8 Ekim 2021 yılında Canet Rous.

13 Eylül 2022 yılında Rach. Bernoussi

30 Ocak 2023 yılında O. Khouribga

İlyas El Khabchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlyas El Khabchi şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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