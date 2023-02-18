Najib El Mouatani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Najib El Mouatani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Najib El Mouatani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Najib El Mouatani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Najib El Mouatani 13 Ağu 1994 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Najib El Mouatani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alshadawi-sm yapmaktadır. Najib El Mouatani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Najib El Mouatani'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Najib El Mouatani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Najib El Mouatani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Najib El Mouatani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Najib El Mouatani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında O. Khouribga

Najib El Mouatani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Najib El Mouatani şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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