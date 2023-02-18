Oussama Chaibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Chaibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oussama Chaibi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oussama Chaibi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oussama Chaibi 29 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oussama Chaibi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oussama Chaibi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Oussama Chaibi'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oussama Chaibi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oussama Chaibi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oussama Chaibi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oussama Chaibi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Kasım 2020 yılında Berrechid

8 Ağu 2022 yılında O. Khouribga

Oussama Chaibi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oussama Chaibi şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

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