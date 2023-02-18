Zakaria Essafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Essafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Essafi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Essafi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Essafi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Essafi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zakaria Essafi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına - tarihinde katılmıştır. Zakaria Essafi'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakaria Essafi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Essafi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Essafi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Essafi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Essafi şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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