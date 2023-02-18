Aimen El Aouani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aimen El Aouani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aimen El Aouani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aimen El Aouani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aimen El Aouani 2 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aimen El Aouani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aimen El Aouani, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 12 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Aimen El Aouani'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aimen El Aouani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aimen El Aouani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aimen El Aouani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aimen El Aouani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2021 yılında O. Khouribga

Aimen El Aouani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aimen El Aouani şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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