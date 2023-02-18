Kabelo Seakanyeng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kabelo Seakanyeng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kabelo Seakanyeng kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kabelo Seakanyeng ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kabelo Seakanyeng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kabelo Seakanyeng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kabelo Seakanyeng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kabelo Seakanyeng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kabelo Seakanyeng 25 Haziran 1993 tarihinde Serowe şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Botsvana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kabelo Seakanyeng Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Flight Football Ltd. yapmaktadır. Kabelo Seakanyeng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 30 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Kabelo Seakanyeng'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kabelo Seakanyengboyu ve yaşı kaç

Kabelo Seakanyeng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kabelo Seakanyeng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Kabelo Seakanyeng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kabelo Seakanyeng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında BDF XI

1 Ocak 2016 yılında Gaborone United

1 Temmuz 2018 yılında Chippa United

15 Ocak 2019 yılında TS Galaxy FC

12 Temmuz 2019 yılında Lija Athletic

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

30 Kasım 2020 yılında O. Khouribga

19 Ağu 2022 yılında Dibba Fujairah

31 Aralık 2022 yılında O. Khouribga

Kabelo Seakanyeng kimdir

Kabelo Seakanyeng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kabelo Seakanyeng şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kabelo Seakanyeng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Botsvana takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 48 maçta 6 gol atmıştır.

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Kabelo Seakanyeng nereli

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